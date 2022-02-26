السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 44 محضرًا تموينيًا في حملات مكبرة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمح والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين تحت إشراف المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز "أبو حمص - كوم حمادة - شبراخيت " ومدينة النوبارية، وتم ضبط  15 مخبزًا قاموا بإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن، ومخبزين قاموا بإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر وقطر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين، و12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٣ محضر عدم الاعلان عن سعر ووزن الرغيف وميعاد العمل.

كما تمكنت الحملة من ضبط محضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، و٨ مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جرام للرغيف الواحد، و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه المقررة، ومخبز قام بالتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

- كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز ٨  محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز ،و٨  محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف

وتمكنت الحملة من ضبط  ٦٠ طن مولاس داخل مصنع عسل خاص بمصانع اخرى و يتم تعبئتة وبيعه باسم هذا المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قانون مباحث التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية كوم حمادة منتهية الصلاحية اللواء هشام آمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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