ألمانيا توافق على إرسال أسلحة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، للمرة الأولى، موافقتها على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في المواجهات الجارية مع الجيش الروسي، في تحول كبير في سياسة برلين، والتي رفضت دعوات كييف السابقة لإرسال أسلحة.

وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر حسابه على منصة "تويتر"، عقب لقائه مع رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، ورئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا: "الهجوم الروسي يمثل تغيرًا في الزمن. من واجبنا دعم أوكرانيا بقدر استطاعتنا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة جيش (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، على حد تعبيره.

وأضاف شولتس: "لذا سنرسل ألف سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر (المحملة كتفا المضادة للطائرات) لأصدقائنا في أوكرانيا".

ورفضت برلين مرارًا إرسال أسلحة لأوكرانيا بموجب سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة وتحظر إرسال السلاح لمناطق النزاع.