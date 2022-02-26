البابا فرنسيس يعرب في اتصال مع الرئيس الأوكراني عن «ألمه العميق»

أعرب البابا فرنسيس عن "ألمه العميق إزاء الأحداث المأسوية" الناتجة من الهجوم الروسي على أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أعلنت سفارة كييف لدى الفاتيكان، اليوم السبت.

وكتبت السفارة على تويتر: "أجرى البابا فرنسيس اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي. أعرب الأب الأقدس عن ألمه العميق للأحداث المأسوية التي تشهدها بلادنا"، حسب "فرانس برس".

وكان البابا فرنسيس، قال أمس الجمعة، تعليقًا على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، إن "كل حرب هي استسلام مخز"، بعد أن أعرب عن قلقه حيال الحرب الأوكرانية.

وكتب البابا: إن كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه قبلها، فالحرب هي فشل السياسة والإنسانية، واستسلام مخز، وهزيمة أمام قوى الشر.

وتوجه البابا فرنسيس صباح الجمعة إلى سفارة روسيا قرب مقر الكرسي الرسولي، حيث التقى السفير الروسي لدى الكرسي الرسولي وأعرب له عن "قلقه" في اليوم الثاني من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الخميس شن حرب على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.