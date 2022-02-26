السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تخصص 25 مليون دولار لمتضرري الجفاف في الصومال

آدم عبد المولى
آدم عبد المولى

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى الصومال آدم عبد المولى، تخصيص الأمم المتحدة 25 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الجفاف الذي يضرب عدة مناطق من الصومال.


وأوضح عبد المولى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، أن هذا المبلغ يُضاف إلى 17 مليون دولار قدمها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة مؤخرًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المتضررة من الجفاف.


وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 3.4 مليون شخص تضرروا بالفعل من الجفاف، فيما نزح أكثر من نصف مليون شخص بسبب الجفاف، مؤكدًا الحاجة إلى تمويل سريع وأساسي لأنشطة الاستجابة الإنسانية للحيلولة دون مزيد من المعاناة وإنقاذ الأرواح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية