السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تعلق التعاون في قاعدة «كورو» الفضائية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، اليوم السبت، عن تعليق تعاونها مع دول أوروبية في عمليات الانطلاق من قاعدة "كورو" في جويانا الفرنسية، ردًا على العقوبات المفروضة على القطاع الفضائي الروسي.
وأكد مدير الوكالة ديمتري روجوزين، أن الوكالة ستسحب جميع موظفيها من القاعدة.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ليس لديهما أى حسابات بنكية في الخارج، تعليقًا على إعلان لندن فرض عقوبات على بوتين ولافروف وتجميد حساباتهما.

وأشارت زاخاروفا إلى أن تلك العقوبات دليل على ضعف الغرب وعدم قدرته على استخدام الدبلوماسية والمفاوضات.

وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزيرى الخارجية والدفاع وكذا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية.

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