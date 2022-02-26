وفاة عروسين مختنقين داخل شقتهما بعين شمس

لقي عروسان مصرعهما بمنطقة عين شمس بعد زواجهما منذ عدة أيام، بسبب تسريب غاز داخل شقتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من مستشفى عين شمس بوصول شاب وفتاة مصابين بالاختناق ووفاتهم داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة كل من محمد م، 26 سنة وزوجته فاطمه س، 23 سنة، وبعمل التحريات تبين أنهما حديثا الزواج وحدث تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.