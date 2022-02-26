السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

جريدة الدستور

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها تنسق مع وزير التعليم العالي، لبحث إمكانية إلحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية المناظرة لجامعاتهم في أوكرانيا.

وطالبت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الطلاب بأن يرسلوا اسم الجامعة المقيدون بها، ومجال الدراسة، لإرساله لوزير التعليم العالي، لافتة إلى أن الطلبة الملتحقين بالجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي المصرية سيتم إلحاقهم بالجامعات المناظرة، أما الطلبة الملتحقين بالجامعات غير المسجلة لا يمكن إلحاقهم بالجامعات المصرية.

 

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