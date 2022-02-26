مصرع عامل في حادث تصادم أعلى الدائري بالجيزة

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقومية العربية بالجيزة، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقع حادث تصادم ووجود متوفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث وأسفر عن مصرع عامل، وبإجراء التحريات تبين أنه يدعى طارق سمير 38 سنة، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.