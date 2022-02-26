السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

جريدة الدستور

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة تتعامل مع استغاثات أهالي الطلاب التي وردت للوزارة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن الجالية المصرية بأوكرانيا تعدادها 6 آلاف مواطن، منهم 3 آلاف طالب.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن السفارة تعمل بالتعاون مع أبناء الجالية على توفير أتوبيسات في بعض المناطق لمساعدة الطلاب المصريين في أوكرانيا للانتقال إلى حدود رومانيا وبولندا.

 

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