أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.