السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

جريدة الدستور

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية