السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس متهمين أجبروا شخصا على توقيع إيصالات أمانة بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج. 

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم واقعة التعدي على المجني عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم، وأقروا بأن المجني عليه أخذ من المتهم الأول مبلغ  200 ألف جنيه لمشاركته في مشروع.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واحتجازه، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من شخص يتهم 3 أشخاص باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة المرج قاضي المعارضات تحقيقات تهديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية