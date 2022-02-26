«الغضبان» يستقبل مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، المطران ناركيسوس، مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات الكنيسة.

ورحب المحافظ بزيارة وفد الكنيسة، مؤكدا أهمية دورها كشركاء التنمية التى يشهدها المجتمع المصري.

من ناحيته، أشاد مطران بورسعيد بالإنجازات والتنمية التى جرت ببورسعيد فى الٱونة الأخيرة تحت، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين النسيج الواحد، والتعاون المثمر بين أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.