السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الروسية تدمر سدا شيدته أوكرانيا لمنع وصول المياه إلى جزيرة القرم

الجيش الروسي
الجيش الروسي

دمرت القوات الروسية، اليوم السبت، سدا شيدته حكومة أوكرانيا على إحدى الأنهار لمنع وصول المياه إلى شبه جزيرة القرم.

 

وقال رئيس القرم الروسية سيرجي أكسيونوف، في بيان مساء اليوم، إن القوات الروسية دمرت سدا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن القرم، مؤكدا عودة تدفق المياه من نهر دنيبر للجزيرة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأكد أكسيونوف أن خبراء وزارة الدفاع الروسية دمروا السد الذي تم بناؤه عام 2014 بعد عودة القرم للسيادة الروسية، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، قال في وقت سابق اليوم إن واشنطن حريصة على إيصال مساعداتها الأمنية إلى أوكرانية في أسرع وقت ممكن.

 

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الحزمة الجديدة يصل إجمالي المساعدة الأمنية التي أقرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل أسلحة مضادة للدروع والأسلحة الصغيرة والذخائر المختلفة والدروع الواقية من الرصاص.

 

وأكد المتحدث باسم الدفاع أن الرئيس جو بايدن أمر بتقديم 350 مليون دولار إضافية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

القوات الروسية أوكرانيا القرم دنيبر وزارة الدفاع الروسية البنتاجون واشنطن

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