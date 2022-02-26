إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تمكنت اليوم السبت، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، من إزالة 30 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والطرق، بالوحدة المحلية لقرية بني صامت، في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات، إذ قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن حملة مكبرة للإزالات بالوحدة المحلية لقرية بني صامت تحت إشراف شريف سمير وهاني الخولي نائبا رئيس المركز والمدينة، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بقرية بني صامت قامت اليوم السبت بإزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1678 متر و7 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 6 قيراط و3 سهم وحالة تعد طرق بمساحة 10 أمتار.

وتم تنفيذ الإزالات في حضور قوات الشرطة بقيادة مأمور مركز شرطة بني مزار.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة جاءت تنفيذا لأعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي والتي شدد خلالها علي التصدي لكافة أشكال التعديات سواء أراضي أملاك الدولة أو الزراعية وعدم التهاون في حق الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين بلا أية استثناءات.

وأكد أن الوحدة المحلية تكثف من حملات الإزالات والتي يتم رصدها من خلال فرق العمل الميدانية أو عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم إيقاف أية محاولة للتعدي في المهد كما تتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، سواء بشوارع المدينة أو القري التابعة لها وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وإحالة المخالفات والتعديات ومرتكبيها للنيابة العسكرية.

وأشار رئيس المركز والمدينة أنه يتم أيضا تكثيف أعمال النظافة وكنس وتمهيد الشوارع بجانب حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين والقضاء علي ظاهرة الزحام والاختناق المروري بالشوارع بجانب أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة للحد من وقوع الحوادث ليلا.