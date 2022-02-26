السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أبوشقة» يجمد عضوية أعضاء بالوفد ويحيلهم للجنة النظام

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، اليوم، قرارًا بتجميد عضوية بعض الأعضاء وإحالتهم إلى لجنة النظام طبقًا للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية.


وقال «أبوشقة» في بيانه: «نظرًا لما تردد في الآونة الأخيرة من بث تسجيلات صوتية نسبت لبعض أعضاء الحزب تتضمن وقائع مكذوبة ماسة بالشرف والاعتبار لقيادات وفدية وسيدات وفديات، استغلالًا لفترة انتخابات رئيس الحزب، الغرض منها إحداث فوضى على نحو يهدد استقرار الحزب ومسيرته الوطنية ومبادئه الراسخة، فضلًا عما يمثله من جرائم معاقب عليها قانونًا، وعلى الرغم من أن الكثيرين من قيادات الوفد وجهوا النصح لي بعدم اتخاذ أي إجراءات حيالهم لما قد يكون له من أثر على نتيجة الانتخابات الخاصة بي، إلا أنني رأيت أنه من واجبي نحو هذا الحزب العريق والوفديين والحرص الشديد على سمعتهم وكرامة كيان الوفد والوفديين أن أضحى بأي شيء في سبيل حماية الكيان الوفدي والوفديين، وآثرت أن تكون تلك رسالة واضحة، حتى لو أدى ذلك إلى عدم إعادة انتخابي كرئيس للحزب، فإن الوقوف أمام الحق والمبادئ هو الأهم وأبقى من أي منصب، لذلك فقد أصدرت مبدئيًا قرارًا بتجميد عضويتهم بالحزب وإحالتهم إلى لجنة النظام طبقًا للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب، وعاش حزب الوفد راسخًا قويًا برجاله وشبابه ونسائه ومبادئه وقيمه وثوابته التي تمتد بجذورها إلى ما يربو على مائة عام، وسأظل مدافعًا عن الحزب كيانًا وأعضاء حتى آخر لحظة في حياتي».

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