أمريكا ترفض التعليق على إجلاء الرئيس الأوكراني من كييف

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ترى بوادر إحباط روسي من المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وأوضح مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، للصحفيين خلال إفادة صحفية صباح اليوم، أن الولايات المتحدة تواصل رؤية مؤشرات على وجود مقاومة أوكرانية قابلة للحياة إلى جانب مؤشرات على أن المقاومة أكثر صرامة ما توقعه الروس، بحسب قناة "NBC" نيوز الأمريكية.

وأكد المسؤول ذاته أن الولايات المتحدة لديها أيضًا مؤشرات على أن الروس يشعرون بالإحباط بشكل متزايد بسبب افتقارهم إلى التقدم، خاصة في الشمال حول العاصمة كييف ومدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد حيث تخوض القوات الأوكرانية قتالا عنيفا.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الجيش الروسي أطلق حتى الآن أكثر من 250 صاروخا في غضون ذلك، فيما لا تزال القوات الجوية الأوكرانية تواصل العمل بينما المجال الجوي لأوكرانيا لم تسيطر عليه روسيا حتى الآن بالكامل.

وكشف عن وجود مؤشرات على انقطاع الإنترنت بشكل متقطع في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الولايات المتحدة أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في عدد الأشخاص الذين يحاولون مغادرة البلاد.

ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة عرضت إجلاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كييف خوفا عليه من التقدم الروسي.

وتقدمت القوات الروسية صوب العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من يوم السبت واندلع قتال في الشوارع حيث حث مسؤولو المدينة السكان على الاحتماء.

وشوهد الدخان واللهب يتصاعد فوق كييف مع بزوغ الفجر، ولم يتضح إلى أي مدى تقدم الجنود، وأفاد المسؤولون الأوكرانيون ببعض النجاح في صد الهجمات.