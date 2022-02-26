السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بهجة العطلة.. إقبال كثيف على شلالات وادي الريان بالفيوم (فيديو)

إقبال كثيف من المصريين
إقبال كثيف من المصريين على شلالات وادى الريان

استقبلت محمية وادي الريان بالفيوم، السبت، المئات من الزوار والمتنزهين، خاصة منطقة شلالات الوادي، للتمتع بجمال الطبيعة والجبال والأودية التي تتدفق عليها ينابيع المياه المنتشرة بمناطق المحافظة.

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شهدث شلالات وادي الريان إقبالاً كثيفًا من الزوار والمتنزهين، حيث تضم المنطقة العديد من الأنشطة كركوب المراكب والتزحلق على الرمال.

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وتتميز منطقة الشلالات بالمحمية بأنها فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية، ما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.

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على صعيد آخر، عقد محافظ الفيوم لقاءً جماهيرياً مع أهالي قرى مركز يوسف الصديق بمركز شباب قرية كحك بحري للاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم وتلقي مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس عبد القادر الجارحي، والكابتن وليد هويدى عضوى مجلس الشيوخ، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات الخدمية وشركات المرافق.

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وأكد المحافظ في بداية اللقاء أن مشروعات البنية الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستخدم كافة القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا بمرحلتها الأولى، موضحًا أن مشروعات الصرف الصحى ستشمل كافة القرى وتوابعها وتوابع توابعها وكل ما هو ساكن، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

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أضاف المحافظ أن أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" تسير من خلال جداول زمنية وآليات تنفيذ محددة وفقا للمقاييس الفنية والهندسية، لتشمل الخدمات كل مواطني القرى بمركز يوسف الصديق وإطسا، مضيفاً أن جميع مراكز المحافظة ستدخل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تباعاً فى المراحل القادمة، لافتاً إلى أنه تم البدء فى عقد لقاءات الحوار المجتمعي لاهالي قرى مركزي طامية والفيوم لرصد احتياجاتهم ومطالبهم الفعلية، لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الثانية بقرى المركزين، مشيرا إلى ان المشروعات تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والكهرباء، ومراكز الشباب، وأعمال الكباري، وتبطين الترع، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، والطرق، والاتصالات، والغاز وغيرها من مشروعات البنية التحتية والأساسية.

عطلة مبهجة إقبال كثيف شلالات وادي الريان بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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