المؤبد لعجوز اعتدى على نجلته والمشدد 10 و15 عاما لعاملين آخرين بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يقضي بالسجن المؤبد لمسن يبلغ من العمر 63 سنة، والمشدد 10 سنوات و15 سنة لعاملين و3 سنوات مع الشغل لسيدة، لقيام الأول بالتعدى على نجلته القاصر وحملها منه سفاحا، وتقديمها للمتهمين الثانى والثالث لممارسة الرذيلة معها بالإكراه، وقيام الأم المتهمة الرابعة بإجهاضها ودفن الجنين بحوش المنزل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد، وهانى محمد صبحى ضحا، وحضور المستشار أحمد عصام وكيل النائب العام، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين

يذكر أن أحداث القضية تعود إلى عام 2021 والمقيد برقم 13219 لسنة 2021 جنايات المنشاه حيث قام المتهم "ا . ف . ع . ح" 28 سنة عامل ويقيم مركز المنشاه بالتعدى على الطفلة ب. ف . ه 17 سنة بغير رضاها بعدما ضربها على رأسها وقيام والدها ف . ه . خ 63 سنة عامل ويقيم بذات العنوان التعدى على المجنى عليها القاصر بالإكراه وبغير رضاها حتى حملت منه وقيام المتهم ه . ر . خ . م 20 سنة عامل ويقيم بذات العنوان بإرغامها على ارتكاب الرذيلة بالإكراه وقيام م . ع . م، ووالدتها وزوجة المتهم الثانى بإجهاض المجنى عليها والتخلص من الجنين بحوش المنزل بدائرة مركز المنشأة.

واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول عن طريق الأب، بارتكاب الجريمة، وتم ضرب الفتاة القاصر بقطعة حديد فتمكن الأول من التعدى عليها بالرغم من عدم بلوغها 21 سنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثانى تقديم منزله للتعدى على ابنته المجنى عليها وقيام المتهمة الرابعة بإجهاض المجنى علها والتخلص من الجنين.

تم تحرير المحضر اللازم وتم عرض الواقعة على النيابة التي أحالت المتهمين للجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.