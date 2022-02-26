السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بصالة الوصول تم دخول مجموعة سياحية قادمة من بلد آسيوى بحوزتهم ٣٥ حقيبة، بسؤالهم عما إذا كانوا يحملون معهم ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب أو رسوم جمركية أجابوا بالنفى، إلا أنه تلاحظ لـ محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور لجنة الخط الأخضر ارتباك وتلعثم أحد الركاب ضمن المجموعة، فطلب مأمور اللجنة الجمركية تمرير جميع الحقائب للتفتيش على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد أحمد مأمور الفحص ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم، فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة بكثرة داخل بعض الحقائب، فتم فصل هذه الحقائب والتحقق من صاحبها فتبين أنه الراكب السابق ذكره .

وقام محمد الهادي أحمد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ٥٢٧٧ علبة وعبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة داخل الحقائب.

وتم العد والتحريز بلجنة من محمد حسين مأمور الجمرك وأحمد محمد فوزي مدير الحركة.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 31 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي الجمارك لجنة مدير القاهرة منافذ نفي أحمد ابراهيم بعد عرفه صالح تصدير حسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

وفاة الفنانة جالا فهمى عن عمر ناهز 59 عامًا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية