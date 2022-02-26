جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بصالة الوصول تم دخول مجموعة سياحية قادمة من بلد آسيوى بحوزتهم ٣٥ حقيبة، بسؤالهم عما إذا كانوا يحملون معهم ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب أو رسوم جمركية أجابوا بالنفى، إلا أنه تلاحظ لـ محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور لجنة الخط الأخضر ارتباك وتلعثم أحد الركاب ضمن المجموعة، فطلب مأمور اللجنة الجمركية تمرير جميع الحقائب للتفتيش على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد أحمد مأمور الفحص ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم، فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة بكثرة داخل بعض الحقائب، فتم فصل هذه الحقائب والتحقق من صاحبها فتبين أنه الراكب السابق ذكره .

وقام محمد الهادي أحمد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ٥٢٧٧ علبة وعبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة داخل الحقائب.

وتم العد والتحريز بلجنة من محمد حسين مأمور الجمرك وأحمد محمد فوزي مدير الحركة.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 31 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.