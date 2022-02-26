السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية» تصدر أوامرها بشن هجوم على جميع المحاور فى أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامرها لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات على أوكرانيا، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت: "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، جرى تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية، وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات العسكرية الروسية بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".
وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوجانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طائرات أمريكية بدون طيار كانت تحلق في الجو أثناء هجوم أوكراني على سفن روسية.
وأوضحت أنه جرى تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود.

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