لافروف يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الجهود البناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة للتعاون مع أي جهود بناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "بمبادرة من الجانب التركي، أُجريت مكالمة هاتفية بين سيرجي لافروف ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو"، مشيرة إلى أن لافروف أكد خلال الاتصال استعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق مع جميع الجهود البناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية لصالح السلام والاستقرار.



وأضافت الخارجية الروسية، في بيانها، أن لافروف أطلع نظيره التركي على تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية إقليم "دونباس"، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضح البيان أن الوزير الروسي أكد على الأهداف والغايات الرئيسية للتدابير الشاملة المتخذة الهادفة إلى نزع السلاح من أوكرانيا وضمان أمن السكان المدنيين في هذا البلد وحماية المصالح المشروعة لروسيا.