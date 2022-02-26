السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تقدم 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم السبت، عن تقديم 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
وكتب بلينكين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم أجازت الولايات المتحدة تقديم 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن نفسها من حرب روسيا غير المبررة".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن تضامنه مع كييف من خلال وسم التضامن مع أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

«المهن التمثيلية» تشكر الرئيس السيسى على علاج الفنان سمير صبرى

إحالة أوراق فني هندسي في اتهامه بتصنيع المفرقعات لمفتي الجمهورية

الرئاسة تتواصل هاتفيًا مع الفنان سمير صبرى للاطمئنان على صحته

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

تعبر الحدود يوميًا.. إسرائيل تنقل بعثتها الدبلوماسية خارج أوكرانيا

500 أسير فلسطينى يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية