أمريكا تقدم 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم السبت، عن تقديم 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وكتب بلينكين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم أجازت الولايات المتحدة تقديم 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن نفسها من حرب روسيا غير المبررة".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن تضامنه مع كييف من خلال وسم التضامن مع أوكرانيا.