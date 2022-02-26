السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين إثر سقوطهما من أعلى محطة وقود بمطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان، السبت، إثر سقوطهما من أعلى إحدى محطات الوقود تحت الإنشاء بالكيلو 195 بالطريق الإقليمي، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي. 

والمصابون هم: حسن شبانة محمود، ٢٤ سنة، مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أيمن علاء عبدالمحسن، 20 سنة، مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بعظام الحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وأصيب صباح أمس ١٢ شخصًا في انقلاب حافلة بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام قرية مراسي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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