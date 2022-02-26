عبدالمنعم الحسيني: أشكر وزير الرياضة على دعمه لنا واتوقع الحصول على أكثر من 35 ميدالية ببطولة إفريقيا

علق عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة على إنجاز البعثة المصرية المشاركة ببطولة إفريقيا للناشئين والناشئات بنيجيريا ورأيه في تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش.

وقال رئيس اتحاد السلاح المصري:"سعيد بما قدمه الأبطال المصريون في نيجيريا حتى الآن ولازلت أتوقع زيادة حصيلة الميداليات أكثر فأكثر، وأتوقع أن نحرز 6 ميداليات اليوم و6 ميداليات غدا في اليوم الأخير لتتخطى حصيلة ميدالياتنا في النسخة الماضية 35 ميدالية وهو الذي خططنا له".

وعن بطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا في مصر قال الحسيني:"كل المشاركين سعداء بالتواجد في مصر، التنظيم حتى الآن حاز على إعجاب الجميع، وقد تحدث لو بيشو مدرب المنتخب الياباني وصاحب الميدالية الذهبي بأولمبياد طوكيو أن مصر جاهزة لتنظيم بطولة العالم من الآن".

وأكمل :"كل التعقيمات والأمور الطبية اللازمة كانت جاهزة بشكل ممتاز، قمنا بعمل مسحة للجميع في اليوم الأول واليوم الثاني وجاءت النتائج كلها سلبية مما يدل على الإلتزام بكافة الإجراءات الطبية والإحترازية".

وعن المستوى الفني للاعبي مصر ببطولة كأس العالم حتى الآن قال :"لم نوفق في مسابقات الفردي اليوم وبالأمس ولكن نستعد الآن لمباريات الفرق التي ستنطلق منافساتها غدا ونتمنى أن يقدموا الأفضل خلالها".

وأكمل:"لازلت عند رأيي، السلاح المصري على الطريق الصحيح من الناحية التنظيمية والفنية، نجحنا في تنظيم بطولات عديدة، المستوى الفني للاعبين جيد ولدينا حكام ومدربين مصريين على أعلى مستوى وهذا هو النجاح الذي تمنيناه".

وأختتم قائلا:"أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للرياضة المصرية بشكل عام وللعبة السلاح بشكل خاص وأتمنى أن تسفر كل تلك الجهود التي تبذلها الوزارة والاتحاد واللجنة الأوليمبية على تتويج أكبر عدد من اللاعبين بالميداليات في دورة باريس القادمة".