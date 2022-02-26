عبدالرحيم كمال يسرد موقف إنساني للفنان سمير صبري: «ربنا يشفيه»

حرص الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال على الدعاء للفنان سمير صبري بالشفاء العاجل، وسرد موقف إنساني له.

وشارك «عبدالرحيم» منشورًا له عبر «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «الأستاذ سمير صبري راجل فنان شامل ومقدم برامج ملوش نظير وحكاء وعنده حكايات فنية لا تنتهي، وممثل ونجم ومنتج سينمائي وصديق لأهم نجوم الستينيات والسبعينيات والتمانينيات والتسعينيات ونجم استعراضي، ربنا يشفيه ويعافيه ويديله الصحة».

وأضاف: «كنت في التليفزيون المصري من حوالي عشرين سنة في الأسانسير أنا وهو والراجل الكبير اللي بيطلعنا في الأسانسير، الراجل ده ابتسم في صمت لسمير صبري اللي ابتسمله في طيبة وحنان وطلع من جيبه كبشة فلوس ورقية كتيرة، تعمل مبلغ كبير ومحترم جدا في وقتها، وحطها في جيب عامل الأسانسير، عمل كده بسرعة وأدب شديد وخرج من الأسانسير وأنا بتابعه مكنش فيه غيري وغيري الراجل في الأسانسير اللي عيونه كان كلها سعادة وامتنان».

العلاج على نفقة الدولة

في السياق ذاته، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة.

بينما علق الفنان سمير صبرى، في وقت سابق، عن حالته الصحية، قائلًا: «سأجرى عملية دقيقة فى القلب، وبقالى سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوى»، موضحًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية": "ادعيلى أمُر بالأزمة اللى أنا فيها دى، عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبى وساعدونى فى علاجى، فى المستشفى جايبنلى دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبى عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرنى أرد قد ربع من اللى انت هتعمله".

واستكمل صبرى: "بيزورنى كل ما يخطر على بالك، وإيمى ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا فى المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك منى يا عمرو الله يخليك".

واستطرد: "عاوزك تدعيلى فى صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسى رجع مصر للعالم كله".