السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فريق بحث جنائي لكشف لغز جثة شخص عربي الجنسية في الشيخ زايد

جثة
جثة

شكلت أجهزة الأمن بالجيزة، فريق بحث جنائي للتحري وكشف ملابسات العثور على جثة شخص، يحمل جنسية دولة عربية في الشيخ زايد.

فيما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقة بالشيخ زايد.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة الشيخ زايد. 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة،  وتم العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاختناق بسبب تسرب الغاز. 

كشفت التحريات، أنه يعمل بأحد المطاعم، وكان عضوا بفرقة موسيقية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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