السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس رأس غارب يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

صوره من الحدث
صوره من الحدث

عقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وهو يوم من كل أسبوع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم، بحضور مسئولي الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك والإسكان وخدمة المواطنين.

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كما تم خلال خلال اللقاء عرض عدد 16 شكوى وطلبًا للمواطنين تنوعت ما بين الاستفسار عن الاشتراطات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة وطلبات التصالح على مخالفات البناء، وكذا طلبات عن تعويضات التطور الحضارى وتعويضات منازل المنطقة العشوائية والتعويضات الناتجة عن التخطيط العمرانى للمنطقة العشوائية، وكيفية الحصول على رخص البناء للمنازل التي تمت إزالتها بالمناطق التى تم الانتهاء من التخطيط العمراني لها.

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وأكد رئيس مدينة رأس غارب أنه تم الرد على جميع المطالب وتحويل بعضها للإدارات المختصة لدراستها والرد عليها.

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مديرية وكيل وزارة الصحة خدمة المواطنين طلبات التصالح التخصصات الطبية التصالح على مخالفات البناء مدينة رأس غارب قافلة مجانية التخطيط العمراني المتابعة الميدانية لخدمة المواطنين بروتوكول التعاون استمرار حملات النظافة جراحة القلب والصدر خدمة المواطن

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