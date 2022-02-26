التحفظ على كلور وكحول مجهولى المصدر قبل ترويجهما بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 3870 لترًا من المطهرات عبارة عن "كلور وكحول" داخل براميل بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُعد للتصنيع، أثناء وجودهما بمصنع تعبئة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والمطهرات كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتصنيع وتعبئة المطهرات غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرح منتجاته للبيع بالأسواق، بقصد التربح منها مما تضر بالمواطنين.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 3870 لترًا من المطهرات "كلور وكحول" داخل براميل دون بيانات تجارية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُعد للتصنيع، قبل ترويجها بالأسواق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.