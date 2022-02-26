السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. وائل جسار يحيي حفلا غنائيا وسط جمهوره بالقاهرة

وائل جسار
وائل جسار

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لاحياء حفلا غنائيا مساء اليوم السبت داخل إحدى الأماكن الشهيرة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها: «غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه»، بجانب أحدث أعماله الغنائية «عيان» إضافة إلى مجموعة من أغاني التراث.

 

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح النجم وائل جسار أغنية عيان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوم 20 يناير الماضي، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القباتي والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

youtube

 

ليلة السبت الشاعر فيديو هادي طرح أغنية محمد موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عاطفية الملحن محمد يحيى

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