السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه بمحافظة الفيوم، حيث صدمته سيارة مسرعة بطريق أسيوط الغربى أسفل كوبرى دمو الجديد فى نطاق المحافظة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يُفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص إثر اصطدامه بسيارة بطريق أسيوط الغربى، أسفل كوبرى دمو الجديد فى نطاق محافظة الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيو‎‎م.

مصرع شاب محافظة الفيوم مصرع شخص سيارة مسرعة سيارات الإسعاف طريق أسيوط الغربي مستشفى الفيوم العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

«المهن التمثيلية» تشكر الرئيس السيسى على علاج الفنان سمير صبرى

بث مباشر.. تشييع جثمان الكاتب الكبير محمود الكردوسى

وزير التعليم يطالب المعلمين والطلاب بالانضمام إلى ورش عمل «York Press»

السيطرة على حريق داخل مستشفى دمياط

«Time sports» قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث اُلمجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

تعبر الحدود يوميًا.. إسرائيل تنقل بعثتها الدبلوماسية خارج أوكرانيا

500 أسير فلسطينى يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية