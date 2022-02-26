مصرع شاب صدمته سيارة بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

لقى شاب مصرعه بمحافظة الفيوم، حيث صدمته سيارة مسرعة بطريق أسيوط الغربى أسفل كوبرى دمو الجديد فى نطاق المحافظة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يُفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص إثر اصطدامه بسيارة بطريق أسيوط الغربى، أسفل كوبرى دمو الجديد فى نطاق محافظة الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيو‎‎م.