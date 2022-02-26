أنغام عن إحيائها حفلًا بقصر عابدين: «كان أحد أحلامى»

أعربت المطربة أنغام عن سعادتها الشديدة بعد إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا أمس الجمعة، بحديقة قصر عابدين.

وشاركت أنغام صورًا لها من داخل الحفل عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامي أن أغني في هذا المكان التاريخي العريق، وألتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم، أشكركم من قلبي على ليلة لا تُنسى».

الحفل تم التجهيز له منذ عدة أسابيع، ورغم أنه يعد أولى تجارب محمد الشاعر في التنظيم الغنائي اللايف، إلا أنه وضع خطة منذ بداية الفكرة بمشاركة أحمد الرفاعي وأشرقت وليد بأن يتم تنفيذه بمواصفات عالمية يواكب بحدث فني مصري خالصًا، يجمع بين عراقة المكان التاريخي بوسط القاهرة وصوت مطربة مصر الأولى، كنوع من جلب السياح العرب ومحبي الطرب الأصيل.

حضرت أنغام في كامل أناقتها بسواريه وردي الفاتح أو "بودر بينك" والذي يطلق عليه تاريخيا لون الحب، وبمجرد صعدها على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية المكونة من عازفي أوركسترا القاهرة السيمفوني، الذين تولوا مهمة العزف في موكب المومياوات ومع ظهورها، وانطلاق نغمات أغنية "كل ما نقرب لبعض" ضجت ساحة القصر بعاصفة من التصفيق الحار وهتفات الإعجاب.

كما قدمت أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها "عمري معاك" "بقول نسياك" ،" ولا دبلت"، "هدنه"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"، "مطمنه"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الإختيار"، "بتوصفني"، "سكت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لي نظرة"، "أكتبلك تعهد"، "حتة منك"، واختتمت بـ"سيدي وصالك".



كما أشادت بعازفي فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني، قائلة: "من الشباب الموهوبين الذين يستحقون كل الاحترام والتقدير.. وتحيا مصر".