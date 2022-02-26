السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بث مباشر.. تشييع جثمان الكاتب الكبير محمود الكردوسى

تشييع جثمان الكاتب
تشييع جثمان الكاتب الكبير محمود الكردوسى

يقدم موقع جريدة «الدستور» بثا مباشرا لمراسم جنازة الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، الذى وافته المنية أمس.

فقد توفي، مساء أمس الجمعة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود الكردوسي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

محمود الكردوسى من مواليد محافظة سوهاج فى 5 سبتمبر من عام 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسى، عمل صحفيًا فى عدد من الجرائد والمجلات، منها مجلة "7 أيام"، مجلة "نص الدنيا" بالأهرام، جريدة "صوت الأمة"، ومجلة "الأهرام العربى"، وأسس مجلة "الفن السابع".

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بعدما شارك فى تأسيسها، وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.

وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" عام 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت"

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وائل لطفي

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