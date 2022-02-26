السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ4 متهمين بينهم 3 أشقاء قتلوا «منجد» بسبب شاكوش في طنطا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الرابعة بمعاقبة 4 متهمين منهم 3 أشقاء بالسجن المؤبد لقيامهم بقتل منجد بسبب الخلاف على شاكوش.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى بوصول "ف.ع" 31 سنه منجد مصاب بجروح طعنيه وجثة هامدة. 

وتوصلت جهود البحث لقيام 4 متهمين بينهم 3 أشقاء بقتل المجنى عليه بسبب الخلاف على شاكوش، وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة جنايات طنطا التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

السجن المؤبد مستشفى طنطا الجامعي أمن الغربية اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية

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النخبة والناس

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