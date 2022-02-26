المؤبد لـ4 متهمين بينهم 3 أشقاء قتلوا «منجد» بسبب شاكوش في طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الرابعة بمعاقبة 4 متهمين منهم 3 أشقاء بالسجن المؤبد لقيامهم بقتل منجد بسبب الخلاف على شاكوش.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى بوصول "ف.ع" 31 سنه منجد مصاب بجروح طعنيه وجثة هامدة.

وتوصلت جهود البحث لقيام 4 متهمين بينهم 3 أشقاء بقتل المجنى عليه بسبب الخلاف على شاكوش، وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة جنايات طنطا التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.