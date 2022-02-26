تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النار فى زوج شقيقته لجلسة الأربعاء المقبل

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الخامسة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سائق بالمعاش متهم بقتل زوج شقيقته حرقًا إلى جلسة الأربعاء المقبل، لسماع شهادة الطبيب الشرعي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كل من، ‏المستشار السعيد السمنودي، والمستشار محمد الشرنوبي والمستشار هشام غيث‎.

وطالب دفاع المتهم بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضي إلي موت، ومناقشة الطبيب الشرعي حول أسباب حدوث الوفاة وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.

فيما استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة زوجة المجني عليه وهي شقيقة المتهم، وأكدت قيام المتهم بتهديده بقيامه بإلقاء زوجها من أعلي سطح المنزل، قبل الحادث بيومين، ويوم الحادث نزل له لأن المياه مقطوعة، فقام بضربه بقطعة حديدية وشاهدت زوجها ملقى على الأرض فذهبت لعمل كوب ماء بسكر وعند عودتها شاهدت زوجها يحترق والنار مشتعلة فيه.