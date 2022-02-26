طالب مصري حصد بطولة العالم فى الرياضة الذهنية: «نفسي أكون زى مجدى يعقوب»

استطاع الطالب المصري كريم أسامة بنيامين، بالصف الأول الإعدادى بمدرسة سانت فاطيما وهو ابن محافظة السويس أن يرفع اسم مصر فى مسابقة على مستوى العالم فى الرياضة الذهنية والتى أقيمت فى مصر يوم 11 فبراير الجارى.

حيث كرم الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالب كريم أسامة بنيامين لحصوله على بطولة العالم فى الرياضة الذهنية من دبى.

وقال كريم فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": المسابقة عبارة عن رياضيات ذهنية أى مسائل فى الماث وكان يشارك فيها 13 دولة من بينهم مصر وشارك فيها 450 طالب.

وأضاف كريم: الجروب المصري حقق لقب البطل حيث كان مطلوب من كل طالب حل 180 سؤال فى الماث ويتم حله فى 10 دقائق فقط.

وأوضح كريم أنه استمر يتدرب على حل الرياضيات الذهنية لمدة 5 أشهر قبل المسابقة وقد حصل على كورس فيها وكان يدعمه عدد من المدربين والمعلمين الذين كانوا يعلمونه أون لاين، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من الدعم من ولى أمره للدخول فى هذه المسابقة.

واختتم أنه يحلم بأن يكون طبيب مثل الدكتور مجدى يعقوب قائًلا: «أحب مساعدة الناس كثيرًا لذلك أحلم أن أكون مثله».

وكان قد تقدم محمود الفولى الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، بالشكر للطالب على هذا المجهود المتميز والحصول على بطولة العالم وتشريفه لمحافظة السويس وتمنى له دوام النجاح والتفوق في حياته العلمية والعملية واستمرار هذا التفوق في حياته ليكون نافعًا لنفسه ووطنه والعالم أجمع.