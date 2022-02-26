إخلاء سبيل مهندس اعتدى على قاضٍ في انتخابات المهندسين ببورسعيد

أمرت النيابة العامة ببورسعيد، السبت، إخلاء سبيل مهندس على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على قاضٍ من اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالمحافظة.

ووجهت النيابة للمهندس (إيهاب.ط) تهمة الاعتداء علي قاض أثناء إشرافه على إحدى لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، والتي انعقدت أمس بمقر النقابة بشارع عرابي.

• كواليس الواقعة

وكشف مصدر بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، لـ"الدستور" كواليس الواقعة التي حدثت أمس، خلال سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المهندس (إيهاب.ط) والذي يشغل منصب عميد إحدى الكليات ببورسعيد، 55 عامًا، كان قادمًا مع زوجته للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع وقام بالتسجيل الإلكتروني، وأثناء تواجده داخل اللجنة حدث زحام وطلب القاضي من الحضور الانتظار خارج اللجنة؛ حتى ينتهي زملائهم من التصويت، ليطالب عضو هيئة التدريس بالخروج من اللجنة لحين انتهاء زملائه من إجراء التصويت.

• نقل القاضي للمستشفي

وكشف المصدر أن المهندس قام بضرب القاضي بـ"البونية" فسقط علي الـ"كزلك" الذي كان معدًا للانتخابات، فاصطدم الخشب بالزجاج وتهشم، مؤكدًا أن القاضي انتقل إلى المستشفي وهو يعاني من إصابة في الزراع، وحصل علي تقرير طبي من المستشفي يؤكد إصابته نتيجة الاعتداء.

أوضح أن (إيهاب.ط) ظل في حالة هياج وهو يردد: "هاتولي اسمه.. أنا هربّيه وهأدّبه" وسط نصائح زملائه المهندسين بضرورة ضبط انفعاله، مؤكدًا أنه كان غاضبًا بشدة ولم يقبل نصائح الحضور، لافتًا إلى أنه كان يعاني من مرض وكان يخضع لعلاج شديد التأثير.

وأشار المصدر، لـ"الدستور"، إلى أن فريقًا من نيابة بورسعيد انتقل إلى هناك، واستمع إلى أقوال شهود العيان والقاضي المصاب، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية قامت بإلقاء القبض على المهندس، وجرى عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.

• فشل جهود الوساطة

وكشف المصدر أن أعضاء النقابة حاولوا إنهاء الأزمة بتدخل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، ومطالبة القاضي بالتنازل، إلاّ أنه رفض وأكد تمسكه بحقه، خاصة بعد إبلاغ النائب العام بالواقعة.

• شهادة في حق المتهم

في ذات الشأن، قال عدد من مهندسي بورسعيد إنهم فوجئوا بتصرف زميلهم وقيامه بالاشتباك باليد مع القاضي، مؤكدين أنه كان مدرسًا ومعلمًا لهم بكلية الهندسة، وأن هذا التصرف كان مفاجأة صادمة، مشددين على أنه معروف عنه الخلق الطيب والأدب في التعامل.