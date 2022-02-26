السبت 26 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل لمريض في المحلة

جريدة الدستور

نجح طبيبين فى إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل فى مفصل الرسغ لمريض يبلغ من العمر ٣٠ سنة فى عملية جراحية استمرت ٤ ساعات لأول مرة فى إحدى المستشفيات بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

حيث حضر المريض ويدعى " عبد القادر الكيلانى " إلى المستشفى فى حالة سيئة ويديه اليسرى مفصولة بالكامل على إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وكان فى اتجاهه إلى نقله إلى مستشفى أخرى خارج المدينة، وتم إجراء العملية الجراحية وإنقاذ يدية المبتورة من قبل فريق طبي مكون من الدكتور أحمد البسيونى أخصائى جراحات التجميل والإصلاح وجراحات اليد الدقيقة، والدكتور السيد البصراتي مدرس حاصل على الدكتوراه فى تخصص الأوعية الدموية جامعة الأزهر.

وقال الدكتور أحمد البسيونى أخصائى جراحات التجميل  أن هذه الجراحات الدقيقة كانت دائما يتم نقلها إلى مستشفيات الجامعة ولكن حالة المريض لا تسمح بذلك وكان لابد من أجراء العملية في أسرع وقت قبل حدوث غرغرينة، وأشار أنه تم أُعداد  غرفة عمليات بمساعدة طاقم طبي كبير وعلى مستوى عالى، وتم إنقاذ اليد عن طريق إعادة كافة الشرايين والأعصاب والأوتار فى وقت قياسى، والمريض حالته صحية جيدة ويستطيع تحريك يديه.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بالغربية ، ضبط وإعدام 17.500 طن بمعامل المخللات  4 طن عرقسوس 300 كيلو جرام   أغذية متنوعة، و5500 من العصائر  غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بنطاق المحلة ثاني ، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مؤكدا على استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

اعادة زراعة يد مبتورة بالكامل مفصل الرذغ مريض المحلة

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وائل لطفي

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