الصين: مشروعات ضخمة في الصحراء لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة

تهدف الصين إلى أن تعزز بشكل كبير قدرتها على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال مشاريع ضخمة في الصحراء، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة الصينية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه كان أعلن العام الماضي عن مجموعة أولى من مشاريع الطاقة المتجددة في، لتوليد 97 جيجاوات من الكهرباء، وهي كمية تكفي الاستهلاك في دولة مثل المكسيك.



ومن المقرر تنفيذ مجموعة ثانية من المشاريع، في الصحراء بشمال الصين، مثل منغوليا الداخلية وجوبي لتوفير 455جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ، حسبما ذكر اليوم السبت موقع سولار بي، نقلا عن إشعار حديث، لم يتم ترد تقاري عنه، أصدرته لجنة التنمية الوطنية والإصلاح وإدارة الطاقة الوطنية.



ومن المقرر انتهاء العمل في مشروعات تهدف إلى توفير 200 جيجاوات بحلول عام 2025، وهناك 255جيجاوات أخرى مقرر توليدها بين عامي 2026 و 2030، وفقا للتقرير.



ولم ترد لجنة التنمية الوطنية والإصلاح على الفور على طلب للتعليق أرسل بالفاكس اليوم السبت، ولم ترد إدارة الطاقة الوطنية على اتصالات تليفونية للتعليق.

وقال شي جينجلي، الباحث في معهد أبحاث الطاقة التابع للجنة الوطني للتنمية والإصلاح في الصين، خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت اعتزام بكين إضافة 500 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ثم إضافة ما بين 600 و700 جيجاوات كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الفترة من 2026 إلى .2030

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شي القول إنه مع إضافة أكثر من 100 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الرخيصة إلى شبكة الكهرباء في البلاد سنويا حتى 2025، سيزيد حجم تجارة الكهرباء الخضراء بشدة.

كانت الصين أضافت قدرات بقيمة 5ر102 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العام الماضي، بحسب الإدارة الوطنية للطاقة.

وكانت أعلنت الصين، عزمها إجراء المزيد من عمليات استكشاف علوم الفضاء في السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن ذلك جاء في كتاب أبيض “وثيقة رسمية”، أصدره المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، تحت عنوان "برنامج الفضاء الصيني: منظور عام 2021".