القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا بشمال سيناء

فى إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لدعم ومعاونة أبناء شمال سيناء وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم ، قامت القوات المسلحة بتوزيع (3000) بطانية و لحاف و(4000) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً كما تم زراعة (50) ألف شتلة زيتون بقرى ومدن محافظة شمال سيناء .

القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين على الأسر

حيث قامت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء لتحديد المناطق الأكثر إحتياجاً وضمان التوزيع على أكبر عدد من المستحقين بنطاق المحافظة , كما قام اللواء أ ح خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب و اللواء أ ح محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزراعة عدد من شتلات الزيتون الرمزية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة .

القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين على الأسر

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لاتدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء سيناء فى مختلف المجالات وتقديم الدعم المستمر لأبناء سيناء الشرفاء .

القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين على الأسر

من جانبهم عبر المواطنون عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء ، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها.

حضر الفعاليات ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة والفنان خالد الصاوى.