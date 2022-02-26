بالزى الفرعونى .. طفلة من الشرقية تحصد المركز الأول فى مسابقة جمال الأطفال في ألمانيا

حصدت الطفلة جورى أحمد أبو السعود، ابنة محافظة الشرقية، الطالبة بالصف الأول الابتدائي، المركز الأول فى الحفل المدرسي المقام فى مدرستها فى دولة ألمانيا، لاختيار أجمل طفلة، وذلك بعد ان اختارت الطفلة ارتداء الزي الفرعوني.

و قال الدكتور علاء خليل، استاذ جراحة الأورام، و جد الطفلة الفائزة، ان حفيدته جورى، قد حرصت على ارتداء الزى الفرعونى فى حفل مدرستها فى ألمانيا، لتمثل حضارة مصر الفرعونية، و تعرف من حولها على مظهر فتيات مصر الفرعونيات.

وأضاف أن جورى اختارت زى الملكة كليوباترا، وكانت تشعر بسعادة غامرة لارتداء زى فرعونى فى دولة أجنبية كبرى، الأمر الذي ابهر صديقاتها، و كان سببا فى فوزها بالمركز الأول فى احتفال المدرسة.

وفى سياق متصل، هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة ميرال عبد السلام الشوادفي لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية لفوزها ببطولة الجمهورية والميدالية الذهبيه في التايكوندو وزن 51 كيلو تحت سن 14 سنة والتي أقيمت على حلبة الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي ونادي طلائع الجيش متمنيًا لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عاليًا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية في تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.