السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن فعاليات مشروعى الرياضة من أجل التنمية و ألف بنت ألف حلم

وزير الرياضة ومحافظو أسوان والوادى الجديد ومطروح يشاركون فى مباراة استعراضية فى كرة القدم

فعاليات مشروعى الرياضة
فعاليات مشروعى الرياضة

على هامش فعاليات ختام النسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مباراة كرة قدم استعراضية برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأقيمت المباراة بنادى سيتى كلوب بمدينة أسوان الجديدة بمشاركة عدد من قدامى اللاعبين، وذلك عقب انتهاء حفل المرحلة الختامية للأولمبياد الذى احتضنه المسرح الرومانى بأسوان الجديدة.

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فعاليات مشروعى الرياضة

كما قام وزير الشباب والرياضة برفقة السادة المحافظين بالمشاركة فى جزء من مباراة كرة طائرة بين المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية بالأولمبياد، إضافة إلى مشاهدة عدد من منافسات الأولمبياد.

وشهد وزير الشباب والرياضة مجموعة من الأنشطة المتنوعة المقامة بالملعب القانونى بنادى سيتى كلوب بأسوان الجديدة تمثلت فى مشروعى "الرياضة من أجل التنمية" بالتعاون مع منظمة اليونسيف"،  و"ألف بنت ألف حلم" بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لتنمية وتعليم الفتيات مهارات كرة القدم، و تنفذهما الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

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وائل لطفي

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