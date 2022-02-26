تفاصيل أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم السبت 26 فبراير 2022

استقرت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت 26 فبراير 2022، بالسوق المحلي لدى التجار،لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد انخفضت عقود شهر مارس لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الختامية لتداولات الجمعة بعد ارتفاعاتها القياسية أمس ببورصة ماليزيا.

ثبتت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 24000 جنيه للطن، كمااستقرت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليصل سعر الطن إلى 30,000 جنيه.

تعرف على أسعار الزيت في السوق المحلي المصري شهدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر استقراراً، ليسجل سعر الطن 29000 جنيه ،كما ثبت سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 27000 جنيه ،أيضًا استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي ، لتسجل القيمة الشرائية للطن 28,000 جنيهًا.

تباينت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليتراوح سعر زيت الذرة (800 مل) ما بين 37 و 38 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس (2.2 لتر) 78 جنيهًا، فيما تراوح زيت عباد الشمس (800 مل) ما بين 30 : 31 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

انخفضت أسعار زيت الأولين الماليزي، أمس الجمعة 25 فبراير عند إغلاق الجلسة المسائية في بورصة ماليزيا ،هبط عقد مارس بنحو 35 دولارًا وسجل ماقيمته 1680 دولارًا للطن، أي بنسبة انخفاض 2.09%، بعد أن تراجع 25 دولارًا في الجلسة الصباحية.

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

انخفضت أسعار زيت النخيل الماليزي، أمس الجمعة 25 فبراير عند إغلاق الجلسة المسائية في بورصة ماليزيا.

هبط عقد مارس بنحو 35 دولارًا وسجل ماقيمته 1677.5 دولار للطن، أي بنسبة انخفاض 2.09%، وذلك بعد أن تراجع 25 دولارًا في الجلسة الصباحية.