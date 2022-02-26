أوكرانيا: مقتل أكثر من 3500 جندي روسي وأسر حوالي 200 آخرين

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، اليوم السبت، مقتل أكثر من 3500 جندي روسي حتى الآن في الحرب ضد أوكرانيا، بينما تم أسر حوالي 200 آخرين.

وقال بودولاك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية عبر موقعها الرسمي، "حتى هذا الصباح، قتل أكثر من 3500 جندي روسي، بينما تمكنا من أسر أقل من 200 ".

وفي سياق اخر ذكرت قناة "بي أف أم" الفرنسية أن باريس سترسل جنودا إلى رومانيا وإستونيا، في إجراء لم يبحثه جدول أعمال قمة الناتو .

وأفادت القناة بأن باريس سترسل في منتصف شهر مارس مجموعة قتالية من 500 جندي ومعداتهم، ومن المحتمل أن تكون دبابات مدرعة من نوع AMX 10 وGriffons في رومانيا ، وهي دولة عضو في الناتو تشترك في عدة مئات من الكيلومترات مع أوكرانيا.

وأضافت أن فرنسا في أوائل مارس سترس 200 جندي من مشاة الجبال في إستونيا، وهي أيضا دولة عضو في الناتو.

كما أشارت إلى أن سلاح الجو الفرنسي سيحرس سماء دول البلطيق بأربع طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000".

وذكرت أن مهمتان من طائرتين من طراز رافال ستنطلق قريبا لتحلق بصفة دائمة فوق فضاء الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، قالت القناة الفرنسية إن أوكرانيا أرسلت طلبات للحصول على معدات، ولكن أثيرت صعوبات في الموضوع، حيث ذكرت أنه وعلى سبيل المثال إذا أرسلت فرنسا نوعا معينا من الصواريخ فمن المحتمل ألا يكون لدى الأوكرانيين نظام الإطلاق المناسب، لذلك سيكون من الضروري إرسال صواريخ مع منصة الإطلاق المناسبة وتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا.