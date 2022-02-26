ضبط 7 متهمين بسرقة سيارة مواد غذائية بطريق الإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بمواد غذائية بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوى بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها (5) مجهولون وبحوزة أحدهم (طبنجة)، وقاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (7 أشخاص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض"مطواة" - طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بإسلوب انتحال الصفة.

وبتاريخ الواقعة استقلوا (سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم - سيارة ملاكي خاصة بأحدهم وقيادة آخر)، وتوجهوا لمحل البلاغ وحال مُشاهدتهم للسيارة قاموا باعتراض مُدعين أنهم من رجال الشرطة واستولوا على السيارة وحمولتها مُستخدمين في ذلك السلاح المضبوط (الطبنجة الصوت).

وقام أحدهم بقيادة السيارة المستولى عليها ولاذوا بالهرب، وتوجهوا بها لقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم، وقاموا بإنزال حمولتها وتشوينها داخل غرفة حارس قطعة الأرض (صديق أحد المتهمين - مقيم بدائرة القسم "سيئ النية") أمكن ضبطه.

وقاموا بتحميل الحمولة على السيارة مرة أخرى بمساعدة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "سيئ النية") أمكن ضبطه، وتوجهوا بالسيارة والحمولة لمخزن ملك (مالك محلات تجارية - مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه "سيئ النية") كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية عقب الإتفاق على بيع الحمولة للأخير بثمن أقل من المتداول بالأسواق.

وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، كما أرشد عن الحمولة داخل المخزن المُشار إليه، كما أرشد عدد ثلاثة من المتهمين عن (السيارة المستولى عليها والسيارتين المُستخدمتين فى ارتكاب الواقعة).