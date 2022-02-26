روسيا: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 14 طائرة ومروحية فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسيةعن أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الجيش الروسي، تمكن من السيطرة على مدينة ميليتوبول، ويتم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين ومنع الاستفزازات من جانب المخابرات الأوكرانية.. مضيفًا "أؤكد مجددًا، أنه يتم القصف فقط على أهداف البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل يمنع إلحاق الضرر بالبنية التحتية السكنية والاجتماعية".

وتابع كوناشينكوف قائلًا "بشكل إجمالي، تم تدمير 821 موقعًا من البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا من بينها 14 مطارًا عسكريًا، و19 مركزًا للقيادة وللاتصالات، و24 منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز (إس-300) و(أوسا)، و48 محطة رادار، وتم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات بدون طيار، وتم تدمير 87 دبابة ومركبة قتالية مصفحة، و28 قطعة من راجمات الصواريخ وغيرها، وتمكن الأسطول الروسي من تدمير 8 زوارق حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية".