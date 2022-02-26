أمريكا تدعم أوكرانيا بـ350 مليون دولار مساعدات دفاعية

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالإفراج عما يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي كدعم فوري للأمن والدفاع في أوكرانيا، وفقًا لمذكرة جديدة نشرها "البيت الأبيض".

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، أن هذا يأتي في أعقاب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة، استمر لنحو 40 دقيقة، ناقشا خلاله "المساعدات الدفاعية المادية".

فيما كشف تقرير أمريكي، الجمعة، عن تخطيط الولايات المتحدة لاستهداف 200 مليار دولار من ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصية بشكل مباشر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن معاقبة بوتين شخصيًا "مطروحة على الطاولة" حيث ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العقوبات قيد الإعداد.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير حيث لا يزال من غير الواضح أين توجد أموال بوتين ومقدارها، فيما يشير تقدير لبلومبرج الأمريكية أن أحدث كشف مالي لبوتين يكشف عن أن دخله السنوي يبلغ حوالي 10 ملايين روبل روسي (ما يعادل 120 ألف دولار أمريكي)، كما يمتلك ثلاث سيارات وشقة.

لكن هناك أيضًا تقارير تفيد بأن بوتين يمتلك ساعة فائقة الجودة بقيمة 100 مليون دولار وأن ثروته تقدر بـ200 مليار دولار، وفق "ديلي ميل".

وأعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن اعتزامهما فرض عقوبات تستهدف بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة.