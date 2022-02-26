السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

حادث
حادث

لقى عامل مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعي للعلاج، وذلك على إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية على الطريق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان وقوع الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير تروسيكل " دون لوحات معدنية" قيادة المدعو زياد م أ ن  14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية أختل مقود القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "دون لوحات معدنية" قيادة المدعو محمد ص م ن 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة كل من قائد التروسيكل، وعبد الرحمن م ا ن 12 سنة تلميذ، وأحمد م ا ن  سن 8 سنة تلميذ، يقيمون بذات الناحية شقيقي الأول كانا برفقته "باشتباه ما بعد الارتجاج"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال كل من شقيق المتوفى خالد ص م ن 27 سنة عامل، ووالد المصابين محمد ا ن ع 37 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأول الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على التروسيكل والدراجة، وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

بدون لوحات معدنية لوحات معدنية حادث تصادم أمن محافظة سوهاج النيابة العامة مركز شرطة مستشفى سوهاج أمن سوهاج إدارة المرور دراجة بخارية

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