السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة بريطانية تدرج الرحلة إلى «دهب» من أفضل 7 رحلات في منتصف العام

دهب
دهب

رشحت مجلة "Suitcase Magazine" البريطانية ومقرها الرئيسي لندن، الزيارة إلى “دهب” في مصر ضمن قائمة أفضل 7 رحلات يمكن القيام بها في منتصف العام الجاري.

وقالت المجلة البريطانية عن دهب إنها من الأماكن السياحية التي لا تشهد تواجدا كثيفا من قبل السياح مما يتيح فرصة أكبر للاستمتاع بها بعيدا عن الازدحام، ووقع دهب على بعد 80 كم شمال شرق شرم الشيخ الشهيرة.

كما تنتشر في دهب المنازل المطلية باللون الأبيض والمحاطة بأشجار النخيل الضخمة والشواطيء الهادئة في لوحة فينة بديعة.

وقالت المجلة: عامل الجذب الرئيسي في المنطقة هو بلو لاجون الشهيرة، والتي تشتهر برياضة ركوب الأمواج ولن يرغب الباحثون عن الإثارة في تفويت مهرجان دهب الدولي للرياضات المائية - وهو حدث سنوي ينطلق خلاله عشاق الغوص والطائرات الورقية والرياح إلى المياه لعرض مهاراتهم.

ورشحت جزيرة فونشال ماديرا، حيث تم إخفاء جزيرة ماديرا الصغيرة (التي يبلغ طولها 57 كم فقط وعرضها 22 كم) من قبل السكان المحليين ومع مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​شبه الاستوائي، والنباتات المورقة والنبيذ المشهور عالميًا، وقالت المجلة: لا يمكننا أن نلومهم على رغبتهم في الاحتفاظ بهذه الجنة البرتغالية لأنفسهم. 

وأضافت تعد جزيرة ايجينا في اليونان من أفضل الوجهات السياحية في اليونان، حيث تعبد الى الاذهان مشهد اليونان القديمة، حيث يتجمع الصيادون حول الميناء ، وهم يتصيدون صيدهم اليومي ، بينما يقوم السكان المحليون  بالحج في الصباح إلى أقرب مخبز لتناول المعجنات المصنوعة من الفيتا أو الطحينة. نوصي بالزيارة في عطلة نهاية الأسبوع ، حيث ستجد حشدًا من البوهو يتدفق على الشواطئ الرملية للجزيرة ويرقصون حتى شروق الشمس في بارات الشاطئ النابضة بالحياة. 

ورشحت أيضا العقبة في الأردن، قائلة ان الأردن موطن لجميع الثلاثة و بينما تشتهر البلاد بصحرائها ، إذا تخطيت الكثبان الرملية ، ستجد مدينتها الساحلية الوحيدة ، العقبة. يجب قضاء أيام في استكشاف الأسواق الملونة وجبال الحجر الرملي التي يبلغ عمرها مليون عام في وادي رم ومشهد الغوص الشهير في البحر الأحمر. هذه وجهة لأولئك الذين يفضلون الحصول على جرعة كبيرة من فيتامين (د).

دهب الذهاب إلي مدينة دهب الشهرة الأولى في دهب بمدينة السحر والإبداع دهب جنوب سيناء دهب وشرم الشيخ مجلة بريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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