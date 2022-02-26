السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لمشرفين بدار رعاية في وفاة طفل من ذوي الهمم

محكمة
محكمة

أصدرت منذ قليل، محكمة جنح الزيتون، حكمها بمعاقبة مشرفين دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بالحبس 10 سنوات، بتهمة الإهمال في رعاية طفل من ذوى الهمم والتسبب في وفاته، وغرامة 500 ألف جنيه، وغلق مقر الدار، وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض لحفلات تعذيب من المشرفين ومعاملة سيئة، وفى يوم الحادث خرج الطفل من الدار دون أن يدري أحد  لعدم وجود أمن بالدار، حيث تبين من التحريات أنه عقب خروج الطفل وأثناء سير المجني عليه في الشارع شاهد أطفال تنزل في إحدى الترع فقلدهم فقام بالقفز معهم  ما أدى لغرقه وتم انتشاله جثة هامدة.

وتبين من أقوال النزلاء وتحريات المباحث أن المتهمين أنشأوا دار لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بدون ترخيص في منطقة الزيتون، وحصلوا على تبرعات كبيرة من المواطنين بزعم رعاية ذوى الهمم من الأطفال، ولكن تبين من المعاينة أنهم كانوا يعاملون الأطفال معاملة سيئة، وإجبارهم على النوم في الأرض، كما لا توجد وسائل أمان أو تغذية صحية.

 

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وائل لطفي

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