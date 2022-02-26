التحقيق مع راكب أسيوى حاول تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل من المطار

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت محاولة تهريب كبري وفنية لراكب أسيوي وضع حقائبه وسط حقائب مجموعة سياحية من نفس جنسيته بحوزتهم 35 حقيبة وبسؤالهم أنكروا حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه، وتم تحرير محضر وتباشر النيابة التحقيقات.

وكشفت إدارة الجمارك، بعد وضع جميع حقائب الركاب للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود حقائب بها عبوات تكرارية متماثلة بكثرة، تم فصل هذه الحقائب والتحقق من صاحبها والذي تبين انه الراكب السابق ذكره، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 5277 علبة وعبوة من مستحضرات التجميل.

وقامت إدارة الجمرك بمناظرة المضبوطات وتكليف لجنة لجرد واعداد المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.